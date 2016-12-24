Анкара, 24 декабря, 2016, 23:11 — ИА Регнум. За последние 6 месяцев в Турции были задержаны 1656 человек за публикации в социальных сетях. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Stijn.Berghmans Компьютер и наручники

«В отношении арестованных выдвинуто обвинения в пропаганде терроризма, неприязни и насилия, а также публичном оскорблении руководящих лиц государства», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в МВД добавили, что следственные действия проводятся в стране в отношении еще 2 тыс. человек.

«1203 лиц осуждены условно, а 767 человек освобождены после допросов, — говорится в сообщении. — Расследование по делу 84 подозреваемых продолжается».

В общей сложности в поле зрения сотрудников турецкой полиции попали около 10 тыс. пользователей соцсетей.