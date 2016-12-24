В Москве в жилом доме произошел пожар
Москва, 24 декабря, 2016, 22:40 — ИА Регнум. На юге Москвы в жилом доме произошел пожар. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщает пресс-служба столичного управления чрезвычайного ведомства.
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Пожар
ЧП произошло в субботу, 24 декабря, в доме 18 по ул. Академика Миллионщикова.
«5 человек, в том числе двое детей удалось спасти пожарным в ходе ликвидации возгорания в квартире (…), — говорится в сообщении. — Пожар был полностью потушен в 14:18 мск».
В настоящее время устанавливается причина возгорания.