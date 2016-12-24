Москва, 24 декабря, 2016, 22:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Ирана Хасан Рухани в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает в субботу, 24 декабря, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Хасан Рухани

«Условлено продолжить тесную координацию в вопросах содействия достижению политического урегулирования сирийского кризиса, в частности, имея в виду проведение в Астане переговоров заинтересованных сторон в целях выхода на конкретные договоренности», — говорится в сообщении.

Во время разговора лидеры 2-х стран также подчеркнули, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению Алеппо является важным шагом на пути к победе над международным терроризмом в Сирии.

22 декабря командование армии САР сообщило, что город Алеппо полностью освобожден от незаконных вооруженных формирований и контролируется подразделениями сирийской армии.

Читайте также: Минобороны Сирии: Алеппо полностью освобожден