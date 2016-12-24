Симферополь, 24 декабря, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Власти Крыма предупредили жителей полуострова об опасности поездок на Украину. Об этом сообщил член крымского правительства Заур Смирнов в интервью РИА Новости.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Опасность

«Мы (власти Крыма) хотели предупредить наших сограждан, решивших поехать на Украину, подумать о своей безопасности и взвесить все «за» и «против», — сказал он.

Смирнов добавил, что на данный момент существует реальная опасность пребывания крымчан на территории Украины.

«Опасность продиктована не только в целом настроениями, которые транслирует киевский режим по отношению к РФ, но и персональной опасностью, которая исходит от незаконных вооруженных группировок», — сказал член крымского правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым в марте 2014 г. был включен в состав России после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.