Москва, 27 декабря, 2016, 12:02 — ИА Регнум. ИА REGNUM подготовило к Новому году подарок для своих читателей, который станет не только замечательным украшением интерьера, но и пригодится в течение всего года — календарь «Президент» с уникальными иллюстрациями от наших художников. Календарь поступил в продажу в некоторые розничные магазины и доступен для заказа с сайта с существенной скидкой на условиях доставки на дом.

Стас Пушкарев ИА REGNUM Календарь «Президент» — лучший подарок к Новому году

Широкоформатный календарь на бумаге высокой плотности состоит из двенадцати листов с тематическими изображениями президента Российской Федерации Владимира Путина. Иллюстрации выполнены для каждого месяца в зависимости от важных политических, культурных и социальных событий России и мира, ассоциирующихся с этим месяцем.

Стас Пушкарев ИА REGNUM Календарь «Президент» на 2017 год — ноябрь — Киев

Над календарем работала целая команда профессионалов. Автором иллюстраций стал художник ИА REGNUM Иван Шилов, чьи работы постоянно дополняют новости и аналитические материалы нашего агентства. Над версткой календаря трудился ведущий дизайнер издания Даниль Муллагалиев.

Календарь можно приобрести здесь.

Торопитесь — партия ограничена!

ИА REGNUM поздравляет всех с наступающим Новым годом!