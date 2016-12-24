В Испании скончался гитарист группы Status Quo Рик Парфитт
Мадрид, 24 декабря, 2016, 19:39 — ИА Регнум. В Испании в одной из местных больниц скончался гитарист британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт, передает телерадиокомпания ВВС.
Håkan Henriksson (Narking)
Рик Парфитт
По предварительным данным, причиной смерти 68-летнего музыканта стала тяжелая инфекция, которая появилась у него после осложнений травмы плеча.
Отметим, что осенью 2016 года Парфитт был вынужден приостановить концертную деятельность из-за проблем с сердцем.