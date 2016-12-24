Анкара, 24 декабря, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом создание в Сирии свободной от террористов зоны. Об этом, как передает ТАСС, сообщил сам турецкий лидер во время выступления в Стамбуле.

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«Нам надо создать в Сирии зону, свободную от террористов, безопасную зону, а еще и бесполетную зону, — отметил Эрдоган. — После 20 января в США начинает работать новое руководство. С ним мы это обсудим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря глава Турции Редждеп Тайип Эрдоган на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле заявил, что власти Турции выступают за территориальную целостность Сирии и не позволят создать какое-либо государственное образование на севере этой страны.

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