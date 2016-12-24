Тунис, 24 декабря, 2016, 18:37 — ИА Регнум. В Тунисе сотрудники правоохранительных органов арестовали трех человек, которые подозреваются в связях с исполнителем теракта на рождественской ярмарке в Берлине Анисом Амри. Об этом, как передает ВВС, сообщили в министерстве внутренних дел Туниса.

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«Возраст задержанных — от 18 до 27, все они принадлежали к «террористической ячейке» и были арестованы в пятницу (23 декабря)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди задержанных находится племянник предполагаемого исполнителя теракта в Берлине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря грузовик Scania, за рулем которого, по информации полиции, находился выходец из Туниса Анис Амри, въехал в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12 человек, еще 48 были получили различные травмы.

23 декабря 24-летний Амри, объявленный в розыск, был застрелен полицией Италии во время задержания.

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