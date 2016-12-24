Анкара, 24 декабря, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) не спешит помогать сирийским беженцам, попавшим в трудное положение. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Mstyslav Chernov Сирийские беженцы

«В ЕС обещали, что уже к 1 июля выделят на поддержку беженцев 3 млрд евро, тогда как по состоянию на сегодняшний день выделено лишь 677 млн, — сказал Эрдоган. — Эти средства выделяются не Турции, а беженцам через международные и правозащитные структуры. Где же средства? Их нет».

При этом глава страны добавил, что европейские власти не думают о гуманизме и интересах людей, находящихся в трудном положении.

«Где же «богатый Запад»?, — продолжил президент. — Почему мы не видим шагов по защите прав человека?».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря президент Турции Редждеп Тайип Эрдоган на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле заявил, что Анкара выступает за территориальную целостность Сирии и не позволит создать какое-либо государственное образование на севере этой страны.

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