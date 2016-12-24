Киев, 24 декабря, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Жители Украины чувствуют, что нынешняя власть в стране не менее преступна, чем предыдущая. Об этом сообщила народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Сейчас усиливают власть нынешнего президента, — сказала Савченко. — Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента?»

Ранее украинская социологическая группа «Рейтинг» провела на Украине опрос, в ходе которого было установлено, что большинство граждан страны не довольны деятельностью президента Петра Порошенко.

«В рейтинге кандидатов на пост президента Украины лидером остается Юлия Тимошенко, — говорится в сообщении. — Ее готовы поддержать в случае проведения выборов в ближайшее время 17,7% респондентов, которые приняли бы участие в выборах и определились со своими электоральными симпатиями. За Порошенко проголосовали бы — 13,5%».

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