Калуга, 24 декабря, 2016, 13:06 — ИА Регнум. В предновогодние дни на топливном рынке Калужской области оптовые цены увеличились на бензин — на 0,9% и на дизельное топливо — на 2%. Одновременно отмечается увеличение и розничных ценна бензин — на 10 коп. /литр, и дизельное топливо — на 18 коп. /литр (менее 1%).

Pixabay.com Бензин

Об этом 24 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM, по материалам совместного заседания калужского областного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары и рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Между тем, в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает третье место по бензину автомобильному (34,69 руб./л) и второе — по дизельному топливу (34,28 руб./л).