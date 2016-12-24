Новосибирск, 24 декабря, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Новосибирцы даже в 30-ти градусный мороз готовы отстаивать свои права. Сегодня, 24 декабря, сотни жителей Новосибирска вышли на митинг против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги сразу на 15% с 1 июля 2017 года.

Анна Алябьева ИА REGNUM Жители Новосибирска вышли на митинг, требуя отменить постановление о росте тарифов на услуги ЖКХ на 15%

Анна Алябьева ИА REGNUM Жители Новосибирска вышли на митинг, требуя отменить постановление о росте тарифов на услуги ЖКХ на 15%

Мэрия города отказала организаторам акции протеста в проведении мероприятия в центре города — на площади Ленина. Причиной отказа назвали то, что именно в этот день и именно весь день площадь будут убирать от снега. Нужно отдать должное, снег, действительно, убирали, только не с самого утра, а, примерно, в то же время, когда начался митинг на набережной Оби возле памятника императору Александру III.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на митинг пришло около 200 человек. Все они требовали отмены ранее утвержденного новосибирскими властями постановления о резком росте тарифов на услуги ЖКХ. Перед собравшимися выступили организаторы мероприятия: Сергей Дьячков (экс-председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска), Сергей Бойко (бывший руководитель телекоммуникационной компании), Виктор Козодой (бывший вице-губернатор Новосибирской области), Алексей Носов (председатель общественного совета при министерстве транспорта Новосибирской области), Ростислав Антонов (председатель правления организации «Гражданский патруль»), депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко. Присоединилась к ним и действующий депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус, которая даже организовала автобус, привезший новосибирцев на набережную Оби из Академгородка.

«Мне кажется, наш сегодняшний митинг, он не только о тарифах и не столько о теплотрассах, которые надо ремонтировать. Он о другом. О взаимоотношениях общества и власти. О доверии и недоверии. Неужели жители Новосибирска так глупы и безответственны, что не понимают, что нужно вкладывать средства в починку трубного хозяйства? Неужели люди собрались жить год-два и им все равно, что будет дальше? Ведь это совсем не так. Дело в другом. Люди не доверяют власти. Люди не верят в то, что средства, которые будут собраны, пойдут на ремонт труб. Увы, это так. И это надо власти как можно скорее признать, сделать выводы и в корне изменить свой способ взаимодействия с горожанами», — сказала, выступая перед собравшимися на митинге, Наталья Пинус.

Депутат горсовета Новосибирска, которая одна из немногих проголовала против такого резкого повышения тарифов на услуги ЖКХ, считает, что начинать взаимодействие с населением властям нужно было еще в июне 2016 года, когда уже было понятно, что планируется поднятие тарифов.

«Подготовить информацию о текущем состоянии теплотрасс, о том, что делалось в отношении ремонта трасс последние годы. Показать, сколько средств из какого бюджета было на это потрачено в последние годы. Разместить информацию в отрытом доступе о том, что и когда планируется отремонтировать в будущем. И откуда планируется привлечь средства на эти работу с указанием сумм. Это и средства муниципального и областного бюджетов, и средства федеральных фондов. И средства от тарифов. Неужели бы мы этого не поняли, если бы нам все было разъяснено. Я считаю, что если бы все в таком режиме было бы сделано, то мы сегодня бы не стояли на морозе», — подчеркнула Пинус.

А на морозе сегодня стояли люди разных возрастов, полов и поколений. Жительница Новосибирска Анна Щербицкая пришла на акцию протеста с двухмесячным ребенком. Говорит, что когда появился малыш, платежи за воду, в первую очередь, стали намного существеннее и ощутимее для семейного бюджета. И это еще даже без повышения.

Анна Алябьева ИА REGNUM Анна Щербицкая пришла на акцию протеста с двухмесячным ребенком

«Родился ребенок, в финансовом плане стало тяжелее, это во-первых. А во-вторых, я непосредственно стала обращать внимание на горячую воду, потому что это сейчас очень актуальная тема — ребенку два месяца, его нужно подмыть, помыть, те же пеленки постирать. А еще и тот факт, что в кране вода, например, только что была горячая, а через несколько минут подходишь, а она ледяная льется. В ЖЭУ говорят, что, якобы, на улице тепло и из-за этого такая температура воды. Сейчас морозы, а стало намного все хуже. Постоянные перебои, вода желтого цвета. Говорят, меняйте трубы, а трубы новые. И я понять не могу, за что они поднимают тарифы. Я считаю, что на данный момент надо приостановить это все. У нас люди нищие, денег нет и вот этот резкий подъем. Я считаю, что нужно заморозить хотя бы на какой-то промежуток времени, чтобы народ смог как-то прожить и пережить это сложное время», — сказала ИА REGNUM молодая мама Анна Щербицкая.

Пенсионерка Наталья Давыдова считает, что «существует грань, за которую нельзя переходить».

Анна Алябьева ИА REGNUM Пенсионерка Наталья Давыдова считает, что «существует грань, за которую нельзя переходить»

«А наши местные чиновники и правительство перешли эту грань. Надо иметь совесть. И обидно то, что депутаты, за которых люди голосовали, которым вручили свою судьбу, ведут себя вот так вызывающе, повышают на 15%. Я в частном доме живу, я отапливаюсь газом. Это грабительские просто меры. У меня льгот нет и у меня половина пенсии уходит на коммунальные услуги, при том, что я экономлю. Так жить нельзя. Я считаю, если депутаты нами избраны, эти слуги народа, так значит надо сделать им такие же оклады, как тем людям, которые их выбирали. Вот когда они будут получать как наша молодежь 15 тысяч в месяц, тогда они подумают, принимать такие законы или нет. У нас это вообще абсурдно, потому что в Сибири восемь месяцев зимы, да мы разоримся только на отоплении. Городецкому (губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий — прим. ИА REGNUM ) надо, конечно, думать о народе. Ну, а если не может, значит нужно освободить место тому, кто будет задумываться», — сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Наталья Давыдова.

Новосибирец Алексей считает себя «достаточно обеспеченным человеком», но на митинг все же пришел, чтобы поддержать остальное население города, которому, по его мнению, будет сложно осилить такой рост тарифов.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирец Алексей считает себя «достаточно обеспеченным человеком», но, по его мнению, большинству горожан будет сложно осилить такой рост тарифов

«Меня это повышение тоже касается, но не так сильно, как коснется большинство жителей нашего города. Я против роста, потому что не вижу смысла поднятия стоимости коммунальных услуг, потому что в городе все равно ничего не делается. Я с Первомайского района, и именно сейчас устраняют две коммунальные аварии в нашем районе. Все перерыто. Текут трубы сейчас в 30 градусов мороза. Каждый год что-то капают, делают, а ситуация не меняется, а тарифы растут. Только берут деньги, и они непонятно куда утекают, но точно не в трубы. На мой взгляд, решение о поднятии тарифов на 15%, в то время как федеральное правительство рекомендовало 4%, это самоуправство, нет реальных оснований для поднятия. То что они опираются на изношенность сетей или на то, что, якобы, мы меньше стали потреблять — это полнейший абсурд и издевательство над народом» — подчеркнул ИА REGNUM новосибирец.

Долго держать народ на морозе организаторы не стали, вместо запланированного часа, митинг оказался получасовым. Однако, на этом новосибирцы не собираются останавливаться — сами рядовые граждане предложили собираться на акции протеста до тех пор, пока решение о повышении тарифов на 15% новосибирские власти не отменят.

В конце мероприятия была зачитана и принята единогласно резолюция, в которой участники обратились к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, сибирскому полпреду Сергею Меняйло, губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому, мэру Новосибирска Анатолию Локтю и председателю совета депутатов города Дмитрию Асанцеву с требованием отменить действующее постановление об индексации тарифов. Жители выступили за повышение стоимости услуг ЖКХ не выше инфляции.

«Мы не доверяем заявлениям губернатора, мэра Новосибирска и депутатов совета депутатов города Новосибирска, что значительное увеличение стоимости ряда коммунальных услуг экономически обосновано. Никаких реальных обоснований жителям города представлено не было. А данные, которые подготовлены независимыми экспертами на основе официальных документов предприятий-монополистов, свидетельствуют о том, что эти предприятия намеренно вводят в заблуждение жителей Новосибирска. Мы считаем, что резкое повышение тарифов на услуги ЖКХ продиктовано либо некомпетентностью руководителей исполнительных и законодательных органов власти, либо их стремлением удовлетворить за счет горожан постоянно растущие финансовые аппетиты предприятий-монополистов», — сказано в резолюции.

Отметим, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий уже принял окончательное решение и подписал постановление, которым утвердил предложенные ранее параметры роста. В соответствии с документом, увеличение на 14,9% для Новосибирска — это средний показатель: холодная вода подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%. По остальным муниципальным образованиям увеличение разное. Например, тариф на холодную воду в Болотном увеличится сразу на 55%.

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В то же время, обоснованность роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске в настоящее время проверяет прокуратура Новосибирской области. Результаты ведомство обещало обнародовать после новогодних праздников.

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Ситуацией заинтересовался и Общероссийский народной фронт. Региональное отделение ОНФ обратилось в УФАС с просьбой также проверить обоснованность такого роста тарифов на коммунальные услуги.

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Напомним, премьер-министр страны Дмитрий Медведев в ноябре подписал распоряжение о максимальном размере индексации оплаты коммунальных услуг. Для Новосибирской области в 2017 году тарифы ЖКХ должны были вырасти, согласно этому документу, на 4%. Новосибирские власти решили пойти своим путем и согласовали повышение тарифов для Новосибирска сразу на 15%, обосновав его сначала износом коммунальных сетей — данные звучали разные: от 70 до 95%. А позже и вовсе «проговорились», что этот процент еще должен компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций из-за слишком экономных новосибирцев — горожане стали меньше потреблять из-за чего организации теряют прибыль.

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И теперь, с 1 июля 2017 года услуги ЖКХ в Новосибирске в среднем подорожают на 15%, в Бердске, Оби и Краснообске — на 4%, а водоснабжение в Бердске — на 6,2%. В Искитиме тарифы вырастут в среднем на 8%, в Кольцово — на 15%. Что касается районов области, то удорожание тарифов будет более щадящим, чем в областном центре. Так, в Багане — 6,4%, Барабинске — 4%, Венгерово — 10,3%, Карасуке — 12,7%, Кочках — 12%, Краснозерском — 12%, Кыштовке — 4%, Тогучине — 11%, Чанах — 10%. В других районах максимальное повышение составит 15%.