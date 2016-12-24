Москва, 24 декабря, 2016, 11:48 — ИА Регнум. 23 декабря в Общественной палате Российской Федерации прошло итоговое в 2016 году заседание Федерального экспертного совета по развитию добровольчества.

Цитата из к/ф «Добровольцы». Реж. Юрий Егоров. 1958. СССР Добровольцы

В мероприятии приняли участие начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Павел Зенькович, секретарь Общественной палаты Российской Федерации Александр Бречалов, временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства по делам молодежи Алексей Паламарчук, директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации Игорь Михеев, заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации Герман Ветров, советник Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Филипп Воронин, заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Артем Тарасенко, сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и другие.

В рамках встречи Павел Зенькович отметил, какое внимание президент России уделил волонтерской деятельности в Послании Федеральному Собранию.

«На мой взгляд, самое важное в словах президента, что на этом этапе необходимо снять определенные преграды. Они во многих сферах не выражаются в каких-то запретах, но существуют в отсутствии какого-то законодательного регулирования, в отсутствии того, что тема волонтерства очень часто не прописана законодательно», — подчеркнул Павел Зенькович.

Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов в своем выступлении отметил: «Давайте зададим некий тренд: на мой взгляд, добровольчество — то, что исходит от сердца. Важно, чтобы мы сделали дорожную карту, по которой можно было бы эффективно работать».

По его словам, необходимо, чтобы это являлось элементом гражданской активности, состоянием души и сердца.

Про одну из приоритетных ролей волонтерского движения в государственной молодежной политике рассказал Алексей Паламарчук. Он добавил, что 2017 год будет очень важен, так как страна примет грандиозное мероприятие — XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.

«Конечно, его проведение невозможно без добровольцев. Сейчас мы ведем работу с ними в двух направлениях: на базе волонтерских центров совместно с региональными органами исполнительной власти, реализующими государственную молодежную политику на местах, а также в вузах».

По его словам, важно, чтобы Федеральный экспертный совет продолжал свою активную работу и собирал под своим крылом лучшие организации, занимающиеся волонтерством.

В рамках мероприятия члены Совета подвели итоги деятельности. Говоря о результатах, Ксения Разуваева обратила внимание на успешное проведение Всероссийского форума добровольцев. «С учетом ваших экспертных предложений и предложений участников мероприятия разработана итоговая резолюция, которая на сегодняшний день направлена во все некоммерческие организации, волонтерские центры, профильные ведомства, регионы, комитеты по делам молодежи», — отметила она.

На мероприятии обсудили существующие барьеры в развитии волонтерского движения и предложения по их устранению. По словам директора Роспатриотцентра, нам сейчас необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу.

По ее словам, это поможет максимально точечно и глубоко проработать каждую из областей деятельности добровольцев, создать для них комфортные условия, чего не сможет осуществить единый федеральный закон.

Кроме того, Ксения Разуваева затронула важную проблему — учет компетенций добровольцев. Она коснулась темы актуальности волонтерской книжки: «В регионах это востребовано. Мы видим свою задачу в создании более удобного автоматизированного инструмента, который может со временем вытеснить менее удобный формат в виде печатной волонтерской книжки».

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