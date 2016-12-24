Тбилиси, 24 декабря, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения на заседании 23 декабря приняла решение об изменении тарифов на выработку электроэнергии гидроэлектростанциями.

Szs.gov.ge Гидроэлектростанция

В частности, согласно решению комиссии, тарифы для 9 гидроэлектростанций понизились, и лишь тариф на выработку электроэнергии АцГЭС увеличился с 4,067 тетри за 1 квт.-ч до 5,865 тетри.

Новые, пониженные тарифы вступят в силу с 1 января 2017 года и будут действовать до 31 декабря 2017 года включительно.

Решение было принято несмотря на протест представителей гидроэлектростанций, которые требовали увеличения тарифов на производство электроэнергии, ссылаясь на значительный ущерб, нанесенный их компаниям девальвацией национальной валюты — лари.

После окончания заседания представители комиссии заявили журналистам, что в результате такого понижения стоимости производимой гидроэлектростанциями энергии оснований для повышения потребительского тарифа на электроэнергию для населения страны уже нет.

Двумя днями ранее комиссия удовлетворила заявки представителей теплоэлектростанций и повысила им тарифы на производство электроэнергии. Это решение вызвало в обществе ажиотаж, а эксперты и политики высказали предположение, что с января будущего года повысится и потребительский тариф на электроэнергию. Комментируя эти заявления, министр энергетики Грузии Каха Каладзе заверил граждан, что на данном этапе оснований для повышения потребительского тарифа он не видит.