Санкт-Петербург, 24 декабря, 2016, 10:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге завершено оформление города к новогодним и рождественским праздникам. На крупнейших городских магистралях и площадях, в знаковых местах Северной столицы размещены украшения и гирлянды.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Невский проспект

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ангел у Дворцовой площади

Городское предприятие «Ленсвет» с начала декабря подключило 4600 новогодних гирлянд и около 8000 праздничных украшений.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Большая Конюшенная улица

Новогодние огни засияли на более чем 50-ти ёлках в разных районах города. Главную новогоднюю ель Петербурга, установленную на Дворцовой площади, украсили гирлянды общей мощностью 15 киловатт.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Дворцовая площадь

Двести светящихся гирлянд размещено на Невском проспекте. Световой фонтан радует глаз на Манежной площади, декоративное панно — в Шкиперском саду.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фонтан у Адмиралтейства

Для украшения городских площадей смонтированы и подключены 62 отдельно стоящие праздничные композиции. Примерно 300 праздничных конструкций размещены на опорах наружного освещения.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Звезды на острове Новая Голландия

Общая мощность новогодней подсветки в городе на Неве составляет 2 мегаватта. При этом, в основном, используются экономичные светодиодные гирлянды, а не устаревшие лампы накаливания.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Зимний сад

«Включение и отключение праздничной световой иллюминации города осуществляется централизованно в соответствии с графиком работы наружного освещения города», — отметили в «Ленсвете».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ростральные колонны

Праздничная иллюминация в Санкт-Петербурге будет радовать горожан и гостей вплоть до 15 января 2017 года.