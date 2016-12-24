Вашингтон, 24 декабря, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Бывший посол США в Российской Федерации Майкл Макфол никак не может остановиться и снова обвиняет избранного президента США Дональда Трампа во всех смертных грехах.

Michael Vadon Дональд Трамп

На этот раз Макфол обвиняет Трампа в том, что тот якобы «поливает грязью» американцев. Соответствующее заявление Макфол опубликовал в своем Twitter.

«Итак, теперь избранный президент… поливает грязью американцев. Беспрецедентно. Что скажут Республиканцы?», — пафосно вопрошает Макфол.

Таким образом Макфол отреагировал на заявление Трампа о том, что он согласен с оценкой президента Российской Федерации Владимира Путина, касающейся Демократической партии США.

Путин на своей пресс-конференции заявил, что демократы и их кандидат Хиллари Клинтон не смогли должным образом принять поражение на выборах главы государства. Трамп в своем Twitter процитировал Путина и согласился с ним.