Москва, 24 декабря, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Представительство «Россотрудничества» в Узбекистане в 2016 году провело свыше 230 мероприятий, в которых приняли участие более 120 000 человек, сообщил журналистам глава представительства в Ташкенте Виктор Шулика.

Uzb.rs.gov.ru Фестиваль русской культуры в Узбекистане. 2016

По его словам, от общего числа, 60 мероприятий были проведены в целях популяризации культуры России, 100 мероприятий по образованию и русскому языку, 70 мероприятий для соотечественников, проживающих в Узбекистане.

«В течение года были проведены торжественные мероприятия, праздничные концерты, круглые столы и научные конференции: 130-летие Н. Гумилева; 195-летие Ф.М.Достоевского; 250-летие Н.М.Карамзина; 305-летие М.В.Ломоносова; 80-летие Анны Герман; 110-летие Мусы Джалиля и 130-летие Габдуллы Тукая; 110-летие Д. Шостаковича; 1000-летие российского присутствия на горе Афон; 120-летие Г.К.Жукова и другие», отметил Шулика.

Кроме того, с участием российских коллективов прошли шесть крупных мероприятий, в числе которых концерт известного российского скрипача Сергея Крылова, концерт российской группы «Каскад» к 27-летию вывода войск из Афганистана, гастроли Детского музыкального театра юного актера (Москва) со спектаклем «Сон о дожде» и другие.

«В сфере укрепления позиций русского языка прошли ежегодные Виноградовские чтения, День русского языка, впервые прошли курсы повышения квалификации для учителей предметников с русским языком обучения, сертификаты государственного образца МНО Российской Федерации получили более 100 преподавателей Узбекистана», отметил дипломат.

«В течении года прошли акции представительства «В каждую узбекскую школу — русскую книгу» — было передано 5000 книг государственным образовательным учреждениям республики», отметил, в частности. Шулика.

Федеральное агентство Россотрудничество было создано в сентябре 2008 года. Организация призвана реализовывать проекты, нацеленные на укрепление международных связей, тесное сотрудничество в гуманитарной сфере и формирование позитивного имиджа России за рубежом.