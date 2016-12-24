Вашингтон, 24 декабря, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Глава американской военной корпорации Lockheed Martin Corp Мэрилин Хьюсон дала избранному президенту США Дональду Трампу клятвенное обещание снизить стоимость новейших истребителей F-35. Об этом Хьюсон написала сегодня, 24 декабря, в своем Twitter.

Pixabay.com Истребитель F-35

Она сообщила, что у нее состоялся «очень хороший» разговор с избранным президентом Трампом, в ходе которого Хьюсон заверила будущего главу государства, что услышала его посыл снизить стоимость F-35. «Я даю ему личное обязательство решительно снизить цену», — пишет Хьюсон.

Также глава Lockheed Martin Corp пояснила, что Трамп хочет добиться обладания самым высоким военным потенциалом при меньших расходах налогоплательщиков. И Lockheed Martin Corp предоставит ему это, уверяет Хьюсон.

Напомним, Трамп резко раскритиковал новые малозаметные многофункциональные истребители F-35, которые создает Lockheed Martin Corp, за их высокую стоимость и низкий боевой потенциал.