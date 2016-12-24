Краснодар, 24 декабря, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнили рейс Краснодар — Душанбе, несмотря на запрет авиационных властей Таджикистана. Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло краснодарского аэропорта.

Sergey Korovkin 84 Самолёт «Уральских авиалиний»

Известно, что рейс был отправлен с двухчасовой задержкой — первоначально вылет планировался на 03:15 мск, но состоялся только в 05:21 мск.

Напомним, авиационные власти Таджикистана объявили, что отменяют все рейсы «Уральских авиалиний» в ответ на запрет полетов в Россию для таджикской авиакомпании «Сомон Эйр». Эти запреты связаны со скандалом вокруг российской авиакомпании «Ямал», которой власти Таджикистана сперва разрешили выполнять рейсы из аэропорта «Жуковский» в Худжанд и Душанбе, а затем запретили.

При этом администрация «Уральских авиалиний» сообщила, что никакого официального уведомления от властей Таджикистана о приостановке полетов получено не было.