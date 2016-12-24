Сеул, 24 декабря, 2016, 06:44 — ИА Регнум. Оппозиция Южной Кореи опять выходит на улицы — планы протестующих не меняет холодная погода и прошедшее Рождество, передает Associated Press 24 декабря.

Blogger 샛길(Set-gil) Митинг в Южной Корее

Ожидается, что протест вновь пройдет мирно — несмотря на то, что в то же время в городе запланированы акции сторонников президента Пак Хын Ке, подобное соседство в прошлую субботу не привело к столкновениям.

Огромные протестные митинги в Южной Корее уже стали традицией последних месяцев — каждую субботу против президента Пак Хын Ке и ее людей во власти выходит около миллиона человек. Единственная разница заключается в том, что раньше толпы собирались у президентского дворца, а после начала процедуры импичмента все происходит у здания Конституционного суда — эта инстанция должна вынести окончательное решение о президентской карьере Пак Хын Ке. На принятие решения у суда есть еще 165 дней, оппозиция требует решить вопрос немедленно.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате коррупционного скандала, в котором оказалось замешано ближайшее окружение президента Южной Кореи и крупнейшие корпорации азиатской страны, в стране начался один из самых серьезных политических кризисов в ее истории. Президент Пак Хын Ке и большинство ее сторонников отстранены от власти, правящая партия раскололась, расследование прокуратуры коснулось корпораций Южной Кореи, таких как Lotte Group и Samsung, а также Федерации промышленности и Национального пенсионного фонда.