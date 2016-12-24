Киншаса, 24 декабря, 2016, 05:55 — ИА Регнум. Оппозиция Конго ведет переговоры с президентом Джозефом Кабилой о мирной передаче власти и предстоящих президентских выборах, передает Reuters 24 декабря.

U.S. Department of State Джозеф Кабила и Джон Керри

«Мне трудно сказать вам, сколько займут переговоры — два часа или три часа. Мы находимся в процессе работы. Мы можем только сказать, что сделка будет», — сообщил журналистам лидер оппозиции Джозеф Оленганкой.

Представители президента также подтвердили желание достичь договоренностей с оппозицией.

Известно, что в переговорах также принимают участие представители католической церкви, уполномоченные на это папой римским Франциском.

Ранее оппозиция также озвучила свои требования к президенту: предметом переговоров является ограничение президентских полномочий Кабилы концом 2017 года, отказ изменять конституцию, чтобы баллотироваться на третий срок, и проведение общенациональных выборов главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента в Конго должны были состояться еще в ноябре прошлого года, однако голосование все время откладывается «по техническим причинам» — избирательная комиссия страны до сих пор не составила список избирателей, и обещает это сделать только к апрелю 2018 года.

Оппозиция обвиняет избирком и президента Кабилу в намеренном затягивании процесса, вопрос проведения выборов уже несколько раз становился причиной массовых беспорядков в африканской стране. Осенью этого года восстание в Киншасе было подавлено в течение суток, однако протесты вновь вспыхнули в середине декабря и продолжаются до сих пор. По оценкам ООН, в результате беспорядков на прошлой неделе погибли не менее 42 человек, около 500 арестованы.