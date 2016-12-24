Кишинёв, 24 декабря, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Самолёт с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным на борту со второй попытки смог приземлиться в аэропорту столицы Молдавии. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«2.28 ночи. Сели, наконец, в Кишинёве вместе со всеми нашими коллегами-пассажирами «Аэрофлота». В аэропорту Будапешта уже все передружились», — написал Рогозин.

Накануне вице-премьер сообщил, что его самолёт не смог приземлиться в аэропорту Кишинёва из-за сильного тумана, «кружили минут 40 и развернулись на Будапешт».

Он также рассказал, что по дороге в Кишинёв борт «Аэрофлота» облетел Украину через Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.

Напомним, в Кишиневе должен был принять участие в церемонии инаугурации избранного президента Молдавии Игоря Додона, которая состоялась 23 декабря.