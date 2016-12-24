Нью-Йорк, США, 24 декабря, 2016, 03:42 — ИА Регнум. Рождественские дни на фондовом рынке США обычно называют «ралли Санта-Клауса» из-за резких и непредсказуемых скачков основных индексов, однако в этом году все было с точностью до наоборот — все индексы «замерли» вблизи прежних отметок, сообщает Associated Press 24 декабря.

Санта-Клаус отдыхает

Динамика изменения рынка весь день была крайне слабой, однако к концу торгов на Нью-Йоркской бирже индексы вышли в небольшой плюс.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 14,93 пункта (0,1%), до 19 933,81. S&P 500 вырос на 2,83 пункта (0,1%), до 2263,79. Композитный Nasdaq вырос на 15,27 пункта (0,3%), до 5462,69.

Акции крупных компаний также не сильно изменились. «Неудачником» прошедших торгов можно назвать, разве что, военно-промышленную компанию Lockheed Martin, акции которой упали на $3,21 (1,3%), до $249,59 — влияние оказали заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что истребитель F-35, производимый компанией, «слишком дорого стоит».

Стоимость нефти и доллара изменилась, но также незначительно. Нефть марки Brent выросла на $0,11, на торгах в Лондоне цена составила $55,16 за баррель. Доллар незначительно просел по отношению к своим основным конкурентам — американская валюта торгуется по курсу 117,26 иен, условное «падение» составило 0,34 иены, евро торгуется за $1,0452 — рост с $1,0433.

Пока неизвестно, сколько продлится предновогоднее затишье — намерены ли трейдеры фиксировать прибыль рекордного года, или же «невидимая рука рынка» позволит индексам подрасти еще немного — промышленному индексу Dow Jones, уже преодолевшему столетний максимум в 19 000 в прошлом месяце, до «нового рекорда», символической отметки в 20 000, не хватает каких-то 72 пункта.