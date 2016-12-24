Вашингтон, 24 декабря, 2016, 03:02 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама подписал закон о бюджете Министерства обороны на 2017 год, который предусматривает в числе прочего возможность выделения 350 млн долларов на оказание военной помощи Украине, сообщили в Белом доме.

Визит Барака Обамы в Пентагон

Согласно документу, первоначально для оказания поддержки Украине сможет использовать лишь $175 млн из отведённой суммы. Остальные средства могут быть использованы только при условии, что Киев продемонстрирует «существенные шаги по реформированию оборонной сферы».

Кроме этого, в законе Министерству обороны США отведено 3,4 млрд на мероприятия, направленные на «сдерживание» России.

Общий размер военного бюджета США на будущий финансовый год составит около $619 млрд. На эти средства предполагается финансировать многие «критически важные» программы, в том числе по борьбе с террористической группировкой «Исламское ударства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подготовке и снабжению сирийской оппозиции, наращиванию сил НАТО в Восточной Европе.