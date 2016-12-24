Брюссель, 24 декабря, 2016, 03:01 — ИА Регнум. Полиция заявляет, что самодельное взрывное устройство, обнаруженное у входа в «Турецкий культурный центр» в Брюсселе, не могло взорваться — у «бомбы» не было детонатора, передает Associated Press 24 декабря.

Matthew Kenwrick Полиция Бельгии

Пресс-секретарь полиции Ине Ван Вимерш сообщил, что саперы «нейтрализовали» устройство, однако само оно взорваться не могло.

По словам Вимерша, устройство было оставлено кем-то, кто хотел «напугать людей, а не кем-то, кто на самом деле сделал бомбу».

Ранее стало известно, что в брюссельском районе Схарбрек, возле «Турецкого культурного центра», проходила спецоперация спецназа полиции — саперы исследовали подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство. Жители близлежащих домов были эвакуированы, дороги — перекрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с берлинским терактом 19 декабря, жертвами которого стали 12 человек, в большинстве стран ЕС полиция переведена на усиленный режим несения службы. В столице Евросоюза, Брюсселе, именно в мусульманском районе Схарбрек 20 и 21 декабря проводились крупномасштабные контртеррористические операции полиции по задержанию «потенциальных экстремистов».

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