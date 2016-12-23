Москва, 24 декабря, 2016, 02:17 — ИА Регнум. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил о намерении добиваться оправдания российского боксёра Александра Поветкина, а также выплаты материального и морального ущерба, передаёт агентство «Р-Спорт».

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«Будем добиваться оправдания и компенсации нам ущерба. И материального, и морального», — сказал Александр Рядинский.

«По ситуации с мельдонием мы уже подавали в суд. Что касается расширения иска или какого-то дальнейшего разбирательства этой ситуации, будем с юристами сидеть разбираться. Будем мы иметь что-то против WADA или нет, пока сказать не готов», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что последняя допинг-проба российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина не содержит запрещённых препаратов.

Промоутер боксёра сообщил, что перед боем с канадце Бермейном Стиверном Александр Поветкин сдавал допинг-пробы три раза — 15 ноября, 6 декабря и 13 декабря. По его словам, препарат остарин, который якобы был найден в допинг-пробе от 6 декабря, выводится из организма больше года и следы его хорошо обнаруживаются тестами. Но в допинг-пробе боксёра от 13 декабря остарина нет. Теперь все вопросы — к антидопинговой лаборатории, которая исследовала пробу от 6 декабря.

Напомним, в день поединка Александра Поветкина с Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC, стало известно, что допинг-тест российского боксёра показал положительный результат на запрещённый препарат. После этого команда канадского спортсмена решила отказаться от поединка, а Александр Поветкин сразился с французом Йоанном Дюопа, одержав победу нокаутом.