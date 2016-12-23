Тунис, 24 декабря, 2016, 00:55 — ИА Регнум. Родственники Аниса Амри, подозреваемого в берлинском теракте и застреленного при задержании в Милане, считают, что спецслужбы «заметают следы», сообщает Associated Press 24 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

«Убив его, они похоронили с ним свою тайну. Я хочу знать правду о моем сыне, кто стоял за его действиями?» — заявила журналистам Нур Хасани, мать Амри.

Также родственники считают странным, что Амри был назван основным подозреваемым еще до того, как появилась большая часть доказательств.

«Он был еще только подозреваемым, почему они убили его?» — спрашивает брат «берлинского террориста» Абделькадер Амри.

Родственники Амри намерены требовать расследования убийства. Также они сделали запрос о выдаче тела погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря грузовик Scania, за рулем которого, по информации полиции, находился 24-летний выходец из Туниса Анис Амри, въехал в рождественскую ярмарку в центре Берлина. Число погибших в результате нападения, ответственность за которое взяла группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), составило 12 человек, с ранениями госпитализировали 48 человек. Вчера вечером Амри, объявленный в розыск, был застрелен полицией Италии во время задержания.