Рязань, 23 декабря, 2016, 23:39 — ИА Регнум. В вопросе о судьбе «Дома Циолковского» в Рязани наметился сдвиг в сторону «мирного разрешения проблемы»? Очень надеемся, что так, поскольку подписантами Открытого письма в адрес Главы администрации Рязани, руководителями региональных отделений общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» и движения «Суть времени» был получен ответ от начальника управления капитального строительства города Е.Н. Будановой.

Паятник Циолковскому в Рязани

Нужно сказать сразу, полученная общественниками корреспонденция содержит не уже привычную отписку, а вполне важные и конкретные слова по теме происходящего:

«08.12.2016 Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области уведомило администрацию города Рязани о проведении работ с 22.11.2016 по установлению историко-культурной ценности объекта, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 40.

Решение о наличии или отсутствии историко-культурной ценности объекта принимается в срок не более 90 рабочих дней.

В связи с проведением Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области процедуры по установлению историко-архитектурной ценности объекта, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 40, муниципальный контракт по выполнению работ по сносу аварийных многоквартирных домов в г. Рязани: ул. Вознесенская, д. 40, ул. Чкалова, д. 48А от 13.12.2016 № 0859300019616001086−0094037−01 (реестровый номер контракта 36 234 064 297 16 000031) расторгнут 14.12.2016».

Итак, из двух требований, которые выдвинули общественники в своём Открытом письме, а именно: снять вопрос о сносе дома по адресу ул. Вознесенская, д. 40 и провести объективные общественные слушания по дальнейшей судьбе здания, одно властью выполнено. Угроза скорого уничтожения старинного строения снята.

Надеемся, что и в вопросе о дальнейшей судьбе «Дома Циолковского» рязанская власть перейдёт от принципа «келейности» в разрешении этой непростой коллизии к действительно широкому и полноформатному обсуждению её всеми заинтересованными сторонам.

Собственно, на этой позитивной волне и хотелось бы закончить публикацию, но считаем просто необходимым познакомить читателей с ещё одним аспектом, связанным с ситуацией вокруг «Дома Циолковского». Дело в том, что нам стало доступным содержание ещё одного письма, однако, прежде чем познакомить вас с ним, хотелось бы немного познакомить с предысторией его появления.

Речь пойдёт о материале, напечатанном в рязанском выпуске «Московского комсомольца», и не просто опубликованном, а за подписью редактора «МК-Рязань» Алексея Ерёмкина. В статье под названием «Барак обмана. Рязанские борцы за наследие Циолковского сами себя опозорили» автор, что называется «катком» проехался и по защитникам «Дома Циолковского», да и позволил себе в уничижительном тоне отозваться о самом гениальном учёном, родившемся на рязанской земле, и 10 лет прожившем в самом городе.

Приведём отдельные цитаты из опубликованного материала. Так, в отношении общественников, «журналист-редактор» солидного СМИ позволяет себе следующие выражения:

«Есть в нашем городе редеющая группка товарищей, которым надо постоянно говорить гадости о… рязанской власти. Их модель поведения — масштабная копия поведения Ангелы Меркель, Хиллари Клинтон и прочих врагов России. Просто миниатюрные такие модельки.

Те лают на президента, эти — на рязанскую власть. Для тех русские — враги, для этих — рязанцы — быдло.

Половина их пропитания идет из зарубежных грантов, половина — от уцелевших и легализовавшихся рязанских бандюков. Задачи общие, чего ж тут брезговать.

И вот эти самые товарищи (которые нам совсем не товарищи) и решили разыграть карту нашего деда, Константина Эдуардовича Циолковского. Подпродать, как ваучер <…>

В криминальной среде есть выразительное слово «кипеш», оно имеет еврейское происхождение и вполне благородные корни. Наши прислужники бандитов устроили именно кипеш».

Так что же говорит «внучек», в адрес самого русского гения, которого фамильярно назвал своим «дедом»? Ещё одна цитата:

«Знаете ли вы кто такой Циолковский? Конечно, знаете! У нас в городе есть улица его имени, около драмтеатра стоит памятник…

Вообще, этот мужчина, полуоглохший от скарлатины еще в детстве — человек неоднозначный. Тот же Кибальчич придумал оснастить ракетный двигатель изменяемым вектором тяги еще в 1881-м, когда привычному нам «дедушке» было двадцать четыре. Есть версии о том, как Константин Эдуардович пытался достичь реактивного движения пропусканием воздуха в жестяной трубе. На колесиках с горки. А уж его евгенические идеи вообще лучше не вспоминать…

Я провоцирую. Наш читатель — не идиот, он и сам прекрасно понимает, что памятник Циолковскому поставили в советское время, что так было принято. Некоторые даже помнят, что улица Циолковского представляла собой сплошной буерак и была куском деревни.

Не наш он. Сказано же: «калужский мечтатель». Куда деваться?»

Зато сколь пафосно звучат слова г-на Ерёмкина, когда он бросается на защиту «власти», обижаемой общественниками, отвлекающих её от бесконечного бдения над «запросами» рязанцев:

«Чиновникам пришлось тратить дни и часы на доказательство, что этот барак никому не интересен и не нужен. Они это доказали. Но время потрачено.

Чиновники не помогли в эти дни и часы паре-тройке нуждающихся семей, не заполнили документы для какой-то пенсионерки. Спасибо, защитники «барака Циолковского».

И вот нам поступило письмо от Надежды Ерёминой, читательницы «МК-Рязань», которая направила в адрес рязанской редакции «Московского комсомольца» письмо, копии которого также были отправлены в московскую редакцию МК и к нам. Публикуем полностью:

«Здравствуйте, господин Еремкин.

Прочла Вашу статью «Барак обмана» и так ею возмущена, что не сразу собралась с мыслями, чтобы выразить своё возмущение Вашей наглой, беспринципной и бесцельной ложью. Меня бесконечно возмутило то, что Вы оболгали людей, которые беспокоятся о своем родном городе, по крохам собирают историю города. Пытаются, как могут, сохранить хоть крохи Истории Родного края, прославить свою Родину. Да, не всё получается, иногда запал молодёжи «пролетает мимо цели», но ведь это не повод необоснованно называть людей бандитами или их прислужниками, кормящимися от зарубежных грантов. Это клевета!

Умная власть людей неравнодушных, патриотов родного края, под своё крылышко собирает, для совместной работы на благо края, а не призывает сидеть всех тихо в тишине, покое, забвении. Советская космонавтика Циолковским гордится, а нам, рязанцам, важнее рязанскую власть взасос целовать, лишь бы её, родную, лишний раз не побеспокоить. Лишь бы власть рязанская могла делать, что хочет, и далеко не всегда на благо тех, кому призвана служить. А жалкие придворные писаки в прямую поливают грязью не только патриотов Рязани, но и гордость всей России.

В связи с этими злобными нападками в голову приходит горькая ироничная мысль: «Понаехали тут, и Циолковский им не учёный и Есенин — фу, и Павлов — фу». И гордиться вам, рязанцам, нечем, и сидите вы тихо, и не сметь рыпаться и гордиться теми, кто хоть крохотной каплей души прикоснулся к Рязанщине. В ком она оставила в сердцах что-то доброе, светлое, живое или наоборот тёмное, но всё равно воспитало характер!

Видимо Вам, господин Еремкин, земля Рязанская не люба, Вам она не оставила ничего, раз Вы так презрительно и клеветнически отзываетесь об её патриотах. Нельзя согласиться с тем, что Вы позволяете себе писать в средствах массовой информации! Я, как читательница и как неравнодушный гражданин, требую, чтобы Вы извинились перед патриотами Рязани за свои инсинуации.

После Вашей статьи, оплёвывающей всё и вся, кроме рязанской власти, руки помыть хочется».

Вот так! Увы, не удалось написать полностью жизнеутверждающий материал. Но надеемся, что вдруг наметившийся конфликт вокруг неоднозначной публикации в рязанской прессе завершится в цивилизованных рамках. А что касается коллизии вокруг «Дома Циолковского», то призываем обе стороны разрешить её во благо сохранения исторической правды о гениальном рязанце.