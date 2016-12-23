Дамаск, 23 декабря, 2016, 23:00 — ИА Регнум. Власти Дамаска заявили, что вынуждены сократить водоснабжение, сообщает 23 декабря Reuters.

Бартоломео Эстебан Мурильо. Моисей, добывающий воду из скалы (фрагмент). 1666-1670

Такое решение было принято после того, как террористы загрязнили источники дизельным топливом. Ограничение в водоснабжении будет наблюдаться в течении нескольких дней.

Пока не будет решена проблема с источниками воды, будут использоваться специально накопленные для этого резервы.