За последние шесть лет число бездомных в Великобритании удвоилось
Лондон, 23 декабря, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Более 4000 бездомных в Великобритании, как ожидается, будут использовать временные приюты на рождество, после того как стало известно, что их число возросло, сообщает Reuters.
Бездомный
Около 13 000 волонтеров будут работать в данных приютах до 30 декабря, обеспечивая всем необходимым нуждающихся.
По данным государственной статистики с 2015 года более 3500 человек в Англии не имели крышу над головой, но кризис значительно увеличил их число.
«В прошлом году количество бездомных выросло на 30%», — заявил Джон Спаркс, исполнительный директор центра временного пребывания, открытого 22 декабря на севере Лондона.
«Эта цифра удвоилась за последние шесть лет», — добавил он.