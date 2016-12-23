Рим, 23 декабря, 2016, 21:09 — ИА Регнум. Предположительно 5000 мигрантов утонули в Средиземном море в этом году, сообщает 23 декабря Reuters.

Морское побережье

Среди погибших в основном мигранты из Западной Африки.

22 декабря произошло очередное происшествие, когда две надувные лодки перевернулись у берегов Италии, в ней находилось около 100 беженцев из Ливии.

«Если к этим инцидентам прибавить другие, то вместе они составят порядка 5000 человек, утонувших в текущем году», — сообщил Джоэл Мильман, представитель Международной организации по миграции (МОМ).

Данные за 2016 год обновляют печальный рекорд 2015 года, когда по данным МОМ в море утонуло 3800 человек.

По данным аналитиков увеличение количества жертв связано с плохой погодой, снижением качества используемых судов, а также новыми способами избежать обнаружения со стороны береговой охраны.