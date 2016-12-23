Москва, 23 декабря, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил по телефону Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с окончанием военной операции по освобождению Алеппо от боевиков, сообщает официальный сайт Кремля.

ИА REGNUM Башар Асад

Телефонный разговор произошел по инициативе Президента России. Владимир Путин подчеркнул, что это событие стало возможным благодаря совместным усилиям всех, кто сплотился в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Президент России отметил, что теперь необходимо сосредоточить усилия на вопросах мирного урегулирования сирийского кризиса.

Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Владимира Путина за усилия России в операции по освобождению Алеппо. По мнению Башара Асада, успех в Алеппо открывает перспективу политического урегулирования, так как побудит многих присоединиться к политическому процессу.

Напомним, сирийский город Алеппо был полностью освобожден от незаконных вооруженных формирований, контролировавших его восточные районы с 2012 года.