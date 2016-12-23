La Vanguardia: «Путин и Трамп стимулируют гонку ядерных вооружений»
Мадрид, 23 декабря, 2016, 20:39 — ИА Регнум. «Путин открыл огонь первым, призвав военное командование заняться вопросами модернизации ракет, способных нести атомные боеголовки, — считает журналист. — Он объяснил свое стремление ухудшением отношений с США, происходившим в течение последнего десятилетия, обратив внимание на установку Штатами средств ПРО в ряде стран Восточной Европы. На днях Владимир Путин заявил, что Россия сильнее любого агрессора, но подчеркнул, что сознание этого не должно способствовать утрате чувства бдительности».
«Через несколько часов после этого дискурса Путина новоизбранный президент США Дональд Трамп в своем Твиттере предложил «усилить и расширить ядерный потенциал своей страны». Твит американского лидера не был впоследствии как-то развит или снабжен дополнительными комментариями автора», — отмечает Арагонес.
«Владимир Путин предупредил своих главных генералов о том, что у них нет права расслабляться ни на секунду, отсрочка модернизации ядерных вооружений не может быть отложена ни на секунду, потому что ситуация меняется мгновенно и завтра может быть поздно. А министр обороны Сергей Шойгу отметил, что НАТО значительно активизировало свою деятельность у границ России: в девяностых годах прошлого века самолеты альянса вовершали в среднем 107 полетов в год у российских границ, в 2000-х — до 298, а в 2016 — уже 852», — подводит итог журналист, стараясь оставаться «над схваткой» и не проявлять своего отношения к происходящему.