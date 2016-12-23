Мадрид, 23 декабря, 2016, 20:39 — ИА Регнум. «Путин открыл огонь первым, призвав военное командование заняться вопросами модернизации ракет, способных нести атомные боеголовки, — считает журналист. — Он объяснил свое стремление ухудшением отношений с США, происходившим в течение последнего десятилетия, обратив внимание на установку Штатами средств ПРО в ряде стран Восточной Европы. На днях Владимир Путин заявил, что Россия сильнее любого агрессора, но подчеркнул, что сознание этого не должно способствовать утрате чувства бдительности».

Советский плакат «Мы хотим строить, а не разрушать!»

«Через несколько часов после этого дискурса Путина новоизбранный президент США Дональд Трамп в своем Твиттере предложил «усилить и расширить ядерный потенциал своей страны». Твит американского лидера не был впоследствии как-то развит или снабжен дополнительными комментариями автора», — отмечает Арагонес.

«Владимир Путин предупредил своих главных генералов о том, что у них нет права расслабляться ни на секунду, отсрочка модернизации ядерных вооружений не может быть отложена ни на секунду, потому что ситуация меняется мгновенно и завтра может быть поздно. А министр обороны Сергей Шойгу отметил, что НАТО значительно активизировало свою деятельность у границ России: в девяностых годах прошлого века самолеты альянса вовершали в среднем 107 полетов в год у российских границ, в 2000-х — до 298, а в 2016 — уже 852», — подводит итог журналист, стараясь оставаться «над схваткой» и не проявлять своего отношения к происходящему.