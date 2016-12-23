Сосновый Бор, Ленинградская область, 23 декабря, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Сегодня, 23 декабря, стало известно о том, что уже в мае-июне будущего года состоится загрузка ядерного топлива на первый энергоблок Ленинградской АЭС-2, создающаяся для поэтапного замещения мощностей действующей ЛАЭС. Так, на пресс-конференции директор станции Владимир Перегуда заявил, что в настоящее время на первом энергоблоке новой атомной станции завершены основные строительные работы, а до конца текущего года планируется подготовить первый контур к выполнению, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lnpp2.ru Строительство Ленинградской АЭС

Атомщики готовятся к загрузке топлива примерно в мае-июне 2017 года. Но также, отметил Перегуда, необходимо подготовить все системы, дороги, получить лицензии, подготовить персонал, а также выполнить множество других работ. Вся работа с техникой будет производиться уже по результатам испытаний.

Что касается «горячих» испытаний строящегося энергоблока ВВЭР-1200, то их планируют начать в марте 2017 года для того, чтобы выполнить в этом же году и физический пуск реактора. Подготовка к испытаниям шла весь 2016 года, пояснил Перегуда. В начале будущего года атомщики намерены испытать герметическую оболочку, предназначенную для защиты реактора даже при падении самолета, при урагане, смерче и тому подобному.

В настоящее же время на новом блоке закончены основные строительные работы по первому пусковому комплексу, завершен монтаж реактора, турбины. До конца 2016 года планируется подготовить первый контур к заполнению и в дальнейшем к выходу на гидроиспытания, сказал директор станции.

Руководитель Управления информации ЛАЭС Андрей Альберти в комментарии для ИА REGNUM сказал, что загрузка топлива, запланированная на май-июнь, — это очередной этап при подготовке к пуску станции. Когда будет выводиться первый старый энергоблок, заработает и новый энергоблок. Лицензия на эксплуатацию действующей станции продлена до 2018 года, чтобы не было провала в энергосистеме Северо-Запада. После истечения срока лицензии руководство ЛАЭС обязано энергоблок выводить из эксплуатации. Но пока неясно, какой будет вариант вывода станции из работы, отметил Альберти.

«Новая станция — стация замещения, поэтому пуск нового энергоблока запланирован синхронно с выводом из эксплуатации старого. То есть у нас стоит по планам: 2017 год — это физический пуск, 2018 год — энергетический пуск. Соответственно, вывод из эксплуатации первого блока старой АЭС будет тоже в 2018 году», — сказал руководитель Управления информации ЛАЭС.

Что будет на месте старых блоков? Как ранее говорил Перегуда, и его слова подтвердил Альберти, сейчас рассматривается вариант не «зеленой лужайки». Здесь более продуманный вариант предлагается с атомной станцией. Он вынесен на рассмотрение.

«Пока каких-то конкретных утвержденных предложений о том, что будет на месте (старой АЭС — прим.ред.) при выводе из эксплуатации, нет. Планируется, создать технопарк. Мы об этом постоянно говорим», — подчеркнул Андрей Альберти, добавив, что о технопарках говорит и правительство Ленобласти. Речь идет, в том числе, и о технических клейстерах. Пока все это — в стадии разработки.

Сам руководитель Ленинградской атомной станцией Владимир Перегуда на пресс-конференции заявил, что в 2017 году планируется разработка проекта вывода из эксплуатации первого энергоблока «чернобыльского» типа РБМК. Это инвестиционный проект, который должен пройти определенные стадии, установленные законами и нормами. В качестве подготовительных работ планируется создание структуры, сказал Перегуда. Он отметил, что получил разрешение генерального директора концерна «Росэнергоатом» на создание такого центра на ЛАЭС.

Примечательно, что ЛАЭС станет первой атомной станцией, которой придется решать проблему демонтажа блока с уран-графитовым реактором. По словам директора станции, когда речь идет о ректорах РБМК, то мирового опыта по демонтажу именно таких реакторов пока нет. Поэтому атомщики ЛАЭС хотят на своей площадке отработать эту технологию и для отечественных реакторов, и для зарубежных АЭС.

Что же касается судьбы работников закрывающейся старой станции, то, как отметил Андрей Альберти, процесс оптимизации идет постоянно. Есть те, кто ушли по возрасту, для остальных руководство постаралось сохранить рабочие места.

«Большая часть работников ушла по возрасту. Грубо говоря, на пенсию. Все остальные, которые были оптимизированы, назовем это так… Руководство станции приложило все усилия, чтобы сохранить их рабочие места. Перевели кого-то на схожие специальности на строящиеся энергоблоки. Людей таких, которые уволены-уволены или уволились, их буквально единицы.

Чем ближе к пуску, тем штатная укомплектованность полная должна быть. Сейчас пока этого нет. Но людей постоянно набирают и, прежде всего, это работники действующей станции, потому что они обладают наибольшей квалификацией в данном плане», — подытожил представитель информационного отдела ЛАЭС.

Справка:

Ленинградская атомная электростанция находится в Ленобласти в городе Сосновый Бор. Это в 35 километрах западнее границы Петербурга, в 70 километрах от его исторического центра, на побережье Финского залива. Начали строить АЭС в сентябре 1967 года. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1973 году, остальные три — в 1975, 1979 и 1981 годах. ЛАЭС — первая в стране станция с реакторами типа РБМК-1000 (реактор большой мощности канальный). В составе ЛАЭС эксплуатируются канальные реакторы кипящего типа с графитовым замедлителем и водяным теплоносителем.

Изначально планировалось, что каждый энергоблок прослужит до 30 лет, однако в результате широкомасштабной модернизации сроки эксплуатации в соответствии с полученными лицензиями Ростехнадзора продлены на 15 лет для каждого из четырех энергоблоков.

Строительство же новой АЭС начались в 2007 году. Замещающие энергоблоки будут оборудованы водо-водяными энергетическими реакторами усовершенствованного типа (ВВЭР-1200). Первый блок планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году.

Ленинградская атомная станция обеспечивает более половины энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В энергетическом балансе всего Северо-Западного региона на долю ЛАЭС приходится 28%. Вместе с тем станция является важнейшем градообразующем предприятием Соснового Бора.