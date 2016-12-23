Воронеж, 23 декабря, 2016, 20:22 — ИА Регнум. Автобус, перевозивший нелегальных мигрантов, задержали полицейские в Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ФМС России

Информацию о том, что группу нелегалов будут перевозить через территорию региона, полицейские получили накануне. При отработке информации на территории Новой Усмани был остановлен автобус, в котором находились 73 иностранных гражданина — все жители государств Средней Азии.

Когда полицейские проверили документы, выяснилось, что часть иностранцев находятся на территории России нелегально. 16 иностранцев задержаны и привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда на территорию РФ. Административные материалы направлены в районный суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Отметим, что накануне уже в областном центре в ходе рейда полиция выявила несколько случаев фиктивной постановки на учет иностранцев — как установлено, воронежцы незаконно прописали 46 мигрантов.