Кито, 23 декабря, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Предвыборная ситуация в Эквадоре приняла интригующий характер. Еще в начале декабря, по данным социологического опроса, проведенного фирмой Estrategia y Táctica, за кандидата в президенты Эквадора от правящего движения Alianza PAIS Ленина Морено были готовы проголосовать 28,62% избирателей. А за лидера оппозиционного движения «CREO» Гильермо Лассо — 18,11%. На третье место тогда неожиданно вырвался Пако Монкайо — представитель левой оппозиции, которого поддержало 14,3% респондентов, сообщало ранее ИА REGNUM.

Asamblea Nacional del Ecuador Пако Монкайо

Сейчас, за два месяца до дня президентских выборов, по данным соцопросов, проведенных компанией Estrategia y Táctica, в столице страны у кандидата от правящих сил Ленина Морено поддержка электората составляет 27,45%. При этом экс-мэр Кито генерал и «друг индейцев» Пако Монкайо получил 24,9% голосов в поддержку, что может считаться ничьей, ввиду 3%-ной погрешности.

По результатам этого опроса, в эквадорской столице основной соперник Морено — Гильермо Лассо получил только 14,18% голосов, Синтия Витери — 7,27% и Абдала Букарам Пуллей 2%.

В то же время эксперты отмечают большой процент населения страны, не определившийся с предпочтениями. Это, несомненно, может повлиять на итоги февральских выборов. Но тем не менее раскол левых сил налицо, и легкой эта выборная кампания для Ленина Морено не будет.