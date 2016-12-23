Симферополь, 23 декабря, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Медцентр в Ялте скоро будет готов, а в Симферополе начнут строить только в 2017 году. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о крымской медицине.

Операционная

«В этом году будет закончено строительство многопрофильного республиканского медицинского центра в Ялте, о котором говорил Президент, — написал Аксёнов. — Строительство современного медицинского центра высоких технологий в Симферополе начнётся в следующем году. Срок окончания строительства — 2018-й».

Во время ежегодной большой пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Крыма, сказал, что на полуострове предстоит решить ряд назревших за два десятилетия вопросов, в том числе в сфере здравоохранения.

«Нужно больницу хорошую сделать — клинику в Симферополе. Сейчас вот на ЮБК будет закончена в районе Ялты небольшая современная очень клиника. Есть проблемы с подготовкой персонала, потому что люди пока не работали на таком современном оборудовании. Но и это решается, будем вместе с вами ритмично работать», — сказал Путин.

По информации главы Крыма, в 2016 году бюджет отрасли превысил 36 миллиардов рублей. Из них на модернизацию здравоохранения выделено около 1 миллиарда 790 миллионов рублей.

«За счёт этих средств было закуплено более 1500 единиц оборудования, медицинской техники, транспорта, — сообщил Аксёнов. — Мы понимаем, что нам предстоит ещё очень многое сделать и в плане повышения качества и доступности медицинской помощи, и в плане подготовки медицинских кадров».

Как сообщало ИА REGNUM, только 12% медучреждений Крыма прошли лицензирование, остальным не хватает средств на доведение помещений и оборудования до необходимых стандартов.

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