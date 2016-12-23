Симферополь, 23 декабря, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов согласен с предложением Владимира Путина провести опрос крымчан о том, как назвать Крымский мост. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Most.life Строительство Крымского моста

«Что касается того, как будет называться Керченский мост, то я поддерживаю предложение Президента о проведении опроса на эту тему», — написал Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналисты дважды спрашивали о будущем названии Крымского моста. Сперва президент предложил назвать мост «Керченским», а затем провести об этом «опрос или референдум» в Крыму.

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