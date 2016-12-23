Москва, 23 декабря, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев подал заявление о добровольном выходе из состава наблюдательного совета банка ВТБ, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Ранее наблюдательный совет ВТБ избрал нового председателя, которым стал Сергей Дубинин. До этого события наблюдательный совет банка возглавлял Алексей Улюкаев. Сообщается, что эту должность Дубинин может занимать до следующего собрания акционеров, которое назначено на 26 апреля 2017 года.

Напомним, бывший руководитель Минэкономразвития Алексей Улюкаев сейчас находится под домашним арестом после задержания при получении взятки в $2 млн за оформление Министерством экономического развития документа, позволившего корпорации «Роснефть» приобрести госпакет компании «Башнефть».