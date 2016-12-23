Эр-Рияд, 23 декабря, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Правительство Саудовской Аравии планирует выделить 200 миллиардов риалов (53 миллиарда долларов), для стимуляции частного сектора, что необходимо для диверсификации экономики, сообщает 23 декабря Reuters.

Пустыня

Программа реформ была запущенная в этом году как ответ на резкое падение цен на нефть. Что значительно сократило вливание денег в бюджет для страны больше всех зарабатывающей на экспорте нефтепродуктов. Проект реформы предполагает расходование десятков миллиардов долларов в течении следующих нескольких лет.

Его реализация предполагает увеличение налоговых сборов с 10 миллионов иностранцев, проживающих в Саудовской Аравии.

В настоящий момент, компании платят 200 риалов в месяц, за каждого иностранца привлекаемого для работы в королевстве, с 2018 года эта плата возрастет до 400 риалов, в 2019 году она возрастет до 600 и до 800 в 2018 году.

Также до 2020 года будет увеличиваться плата за проживание на территории страны для членов семей иностранных работников. Таким образом, будут получены средства позволяющие финансировать диверсификацию экономики.