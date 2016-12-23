Душанбе, 23 декабря, 2016, 19:53 — ИА Регнум. «Наш посол проинформировал Департамент СНГ МИД России о вчерашних переговорах между авиационными властями Таджикистана и РФ, которые закончились ничем», — сообщил сегодня, 23 декабря, пресс-секретарь посольства Таджикистана в России Сарвар Бахти, пишет «Азия-Плюс».

Аэропорт

Он отметил, что посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов передал ноту, где, по словам Бахти, приведено юридическое обоснование того, что таджикские власти не нарушают соглашение об авиасообщении, а также указано, какие пункты документа нарушает российский Минтранс.

Напомним, что ранее таджикский авиаперевозчик «Сомон Эйр» получил уведомление от Министерства транспорта России о запрете полетов в Оренбург, Краснодар, Красноярск и Иркутск. Таким образом, с 22 декабря 2016 года отменены все авиарейсы из Таджикистана в российские города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. На что таджикские власти ответили запретом на полеты самолетов российской компании «Уральские авиалинии» в Душанбе из Красноярска, Челябинска, Уфы и Краснодара.

Скандал разгорелся из-за того, что Таджикистан не дал разрешение на полеты российской авиакомпании «Ямал» в Худжанд (Ходжент) и Душанбе из подмосковного аэропорта «Жуковский». Российские власти указывают, что аэропорт относится к Московской области, однако таджикская сторона считает его столичным. Таким образом, в Таджикистане уверены, что Россия в данном случае нарушает принцип паритетности, который касается только столичных аэропортов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 декабря, в Москве состоялись двусторонние переговоры по согласованию полетов из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Таджикистан российской авиакомпании «Ямал». Однако компромисс найден не был.