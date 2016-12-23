Батальон военной полиции ВС России совершил марш-бросок на Алеппо
Москва, 23 декабря, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Батальон российской военной полиции прибыл в Алеппо. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба министерства обороны России.
Сообщается, что батальон военной полиции Российской Федерации после прохождения дополнительной подготовки на одном из полигонов был переброшен самолетами военно-транспортной авиации на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике.
Оттуда батальон совершил марш-бросок в Алеппо. Там батальон военной полиции будет выполнять задачи в составе российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Уточняется, что батальон военной полиции войдет в состав территориальных отделов российского Центра по примирению враждующих сторон. На российских военных полицейских будет возложена задача обеспечения безопасности военнослужащих Центра, специалистов российского Международного противоминного центра, а также персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.
Также российские военные полицейские будут помогать обеспечивать порядок местным властям. Батальон укомплектован исключительно контрактниками.