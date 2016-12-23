Вашингтон, 23 декабря, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Избранный президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что его не пугает новая гонка вооружений и США смогут превзойти в этой гонке любую страну в мире. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу MSNBC, опубликованному сегодня, 23 декабря.

Советский плакат «Нулевое решение»

«Пусть будет гонка вооружений. Мы превзойдем их во всем и переживем их всех», — хвастливо заявил Трамп. Напомним, накануне Трамп в своем Twitter написал, что США следует значительно укрепить свои ядерные силы.

Сегодня, в ходе пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал заявление Трампа относительно наращивания американского ядерного потенциала. Путин заявил, что в словах Трампа нет ничего нового и он не раз говорил об этом в ходе своей предвыборной кампании. Российский лидер также подчеркнул, что Москва не будет разгонять гонку вооружений.