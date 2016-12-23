Чебоксары, 23 декабря, 2016, 19:10 — ИА Регнум. В столице Чувашии с 24 декабря по 8 января будет организовано 172 новогодних и рождественских мероприятия для детей и взрослых. Самые массовые события пройдут на Красной площади, площади Республики и в городских парках, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

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Старт массовым мероприятия будет дан 24 декабря на площади Республики, где пройдёт костюмированное шествие «Парад сказок» с участием более 1 тыс. школьников. В свою резиденцию прибудет Дед Мороз, с которым дети смогут общаться ежедневно до 8 января. На Красной площади чебоксарцев ждёт театрализованное представление, новогодний квест, флешмоб, концерт и предновогодняя дискотека. В новогодние праздники здесь будет работать резиденция Деда Мороза. Напомним, ранее в детском парке им. космонавта А.Г. Николаева открылась резиденция Снежной королевы.

Традиционно на Красной площади развернется рождественский базар и открыт рождественский городок, где будут проходить сказочные театрализованные представления. В представлениях смогут поучаствовать все желающие. Вниманию зрителей будет представлено 12 сказочных постановок по мотивам русских и чувашских сказок, с героями современных мультфильмов. Всего для реализации новогодних проектов задействовано около 100 артистов из театров, домов культуры и творческих объединений города.

В мэрии также отмечают, что в городе к новогодним праздникам подготовлено почти 2 тыс. элементов оформления, включая новинки. Празднично оформлено около 1 тыс. световых деревьев, по районам распределено около 100 световых конструкций, включая 30 световых арок, витражей и консолей. «Город готов к встрече Нового года и рождества, предновогодняя атмосфера создана. Наша задача, чтобы праздник ощутил каждый чебоксарец», — сказал глава администрации Алексей Ладыков.

По данным мэрии, на обеспечении правопорядка и общественной безопасности будет задействовано около 370 сотрудников полиции, 189 сотрудников по плану единой дислокации, члены «Народной дружины» и работники охранных организаций. В 22 местах массового гуляния установлены видеокамеры.