Киншаса, 23 декабря, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Конголезские политики принципиально согласились на сделку, по которой действующий президент Жозеф Кабила покинет свой пост до конца 2017 года, сообщает 23 декабря Reuters.

GovernmentZA Жозеф Кабила

Если соглашение будет выполнено, это будет большим успехом для католической церкви, являющейся посредником в данных переговорах.

Папа Франциск оказывал всевозможное давление как на президента Кабилу, так и на оппозицию, чтобы они сели за стол переговоров и нашли мирное решение кризиса.

«На первый взгляд, чудо возможно и епископы выиграли свою игру», — заявил Альберт Молека, бывший начальник штаба единого оппозиционного кандидата Этьена Цисекеди (Etienne Tshisekedi).

Пресс-секретарь правительства заявил, что договоренности будут обсуждаться 24 декабря, подробности сделки не сообщались.

В обмен на то, что Кабиле позволят остаться еще на один год, он не будет изменять конституцию, которая не позволяет ему баллотироваться на третий срок, кроме того, премьер-министром станет человек из оппозиции.

Оппозиция уже заявила, что Кабила останется еще на один год и не будет претендовать на дальнейшее переизбрание. Тем не менее сам президент до сих пор не сделал никаких заявлений, а договоренности еще не подписаны.

Напомним, полномочия президента Жозефа Кабилы истекли, выборы нового президента, которые должны были состояться в ноябре 2016 года были отменены, как заявляют власти, по техническим причинам, что вызвало массовые акции протеста.