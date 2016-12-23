Москва, 23 декабря, 2016, 19:02 — ИА Регнум. На Останкинской телебашне ликвидировано возгорание электродвигателя, сообщает НТВ.

Останкинская-башня.рф Останкинская телебашня

По сообщениям правоохранительных органов и МЧС, пострадавших нет. На качество вещания инцидент не повлиял.

Возгорание охватило площадь не более 0,5 кв. метров на высоте 243 метра. Пожар был ликвидирован до приезда пожарных подразделений МЧС.

Эвакуация персонала и посетителей телебашни не проводилась. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.