Мурманск, 23 декабря, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Проблема содержания мурманских улиц и дворов находится на особом контроле нового мэра Мурманска. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, Филиппов заявил во время своей встречи с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

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«Сейчас важно сосредоточиться на первоочередных задачах. Последние годы Мурманск жил под знаком подготовки к 100-летию. Набранный темп развития города сбавлять нельзя. Горожане должны видеть постоянные улучшения», — приводит слова Ковтун пресс-служба правительства.

По мнению губернатора, актуальная задача — усиление контроля за работой муниципальных коммунальных служб. Дмитрий Филиппов заверил, что осознаёт меру ответственности главы города.

«Из резервного фонда выделены дополнительные средства на уборку улиц города, — сообщил Филиппов. — В ближайшее время центральные магистрали будут приведены в порядок. Состояние дворовых территорий мы также возьмём на контроль».

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальные образования Мурманской области оказались не готовы к зиме. Губернатор раскритиковала работу мурманских властей, а также заявила, что администрации надо сосредоточиться на первоочередных проблемах.

Напомним, на этой неделе в Мурманске, на заседании совета депутатов, был избран новый глава муниципального образования. До Дмитрия Филиппова кресло мэра занимал Алексей Веллер, который стал депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.