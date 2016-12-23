Рига, 23 декабря, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Сейм Латвии одобрил предоставление гражданства «за особые заслуги перед Латвией» родившемуся в стране известному танцовщику и актеру Михаилу Барышникову, сообщает портал Mixnews.lv. Решение Сейма передано на рассмотрение комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества.

Aleksandr-galich.ru Александр Галич, Галина Вишневская, Михаил Барышников, Мстислав Ростропович и Иосиф Бродский в ресторане «Русский самовар» на Манхэттене, США. 1974 год

Проект постановления о предоставлении Барышникову латвийского гражданства в Сейм подали представители всех парламентских фракций. Заместитель председателя Сейма Инесе Либиня-Эгнере отметила, что для Латвии является честью предоставить гражданство такому талантливому человеку, как Михаил Барышников. «Этот актер внес значительный вклад в прославлении Латвии в мире», — сказала она.

Напомним, Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство. Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет — в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США.

Стоит отметить, что Барышников всегда игнорировал все предложения посетить Россию. Так, в 2014 году на вопрос журналистки Times Дебры Крейн, кем Барышников себя все-таки ощущает — русским или латышом, он ответил: «Я жил в Латвии до 16-ти лет, затем 10 лет в России, затем уехал. В Латвии я чувствовал себя неловко, поскольку мой отец служил в русской армии, которую в Латвии воспринимали как оккупационную, и это было не очень приятно. Но я не чувствовал себя комфортно и в России, где меня воспринимали как по-западному одетого провинциального латыша».

Добавим, с 1995 года гражданство Латвии за особые заслуги получил 201 человек. Юбилейным, 200-м, почетным гражданином 12 февраля 2016 года стал ливанец Жерар А. Ренно, почетный консул Латвии в Ливане. Перед ним, в декабре 2015, такое же гражданство было предоставлено украинскому пятиборцу Руслану Наконечному.