Мурманск, 23 декабря, 2016, 18:54 — ИА Регнум. В Мурманской области увеличился риск появления лосей на автодорогах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Дикий зверь

«Сейчас ситуацию усугубляют неблагоприятные погодные условия и полярная ночь, — отметили в ведомстве. — Только в течение суток 19 декабря на территории Мурманской области произошло два ДТП с участием диких лосей».

По данным мурманского Минприроды, практически круглый год на территории Кольского полуострова происходит миграция животных, в результате чего они часто пересекают проезжую часть. Предупредить их появление на конкретном участке дороги невозможно, реакция животного на быстродвижущееся транспортное средство непредсказуема.

«Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области просит автолюбителей быть предельно осторожными, соблюдать правила дорожного движения, в особенности, скоростной режим, — сообщили в ведомстве. — Виновники аварий с участием диких животных в соответствии с законодательством обязаны возместить ущерб за нанесение вреда объектам животного мира».

Отметим, в 2016 году на территории Мурманской области зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. В результате погибло 9 лосей и 1 медведь, транспортные средства получили значительные повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лоси стали чаще выходить на проезжую часть, стало известно летом текущего года. По данным специалистов, на территории региона возросла популяция диких животных.