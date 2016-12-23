Воронеж, 23 декабря, 2016, 18:52 — ИА Регнум. В Воронеже в Платоновском сквере будет установлен памятник государственному деятелю, уроженцу Воронежа Виталию Воротникову. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, 23 декабря сквер посетил губернатор Алексей Гордеев, чтобы осмотреть площадку, где предполагается установить памятный бюст.

Persons-info.com Виталий Воротников

С инициативой увековечить имя Виталия Воротникова и установить ему памятник выступили ветеранские организации области и Воронежское землячество. Губернатор поддержал идею: «Виталий Иванович Воротников был реальным примером того, как надо относиться к своим служебным обязанностям, и мы поддержали инициативу установки памятного бюста. Думаю, это очень правильное дело. Важно, чтобы все живущие и последующие поколения знали тех, кто развивал нашу страну и очень много сделал для экономики и социальной жизни», — заявил Гордеев.

Памятник предполагается установить в 2017 году за зданием правительства области в Платоновском сквере. При этом, отметили в пресс-службе правительства, ландшафтный проект не будет нарушен, деревья не пострадают.

Справка ИА REGNUM :

Виталий Иванович Воротников в 1971—1975 годах возглавлял Воронежский обком КПСС, затем был первым заместителем Председателя Совета Министров РСФСР, Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Республике Куба. В 1983 году назначен Председателем Совета Министров РСФСР, затем — Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР.

В октябре 1988 года был назначен на должность Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР, после ухода с этого поста в мае 1990 года Виталий Воротников до декабря 1991 года продолжил работу членом Верховного Совета СССР, с 1992 года он являлся членом президиума Совета Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Воротников родился и учился в Воронеже, здесь же начинал трудовую деятельность на паровозоремонтном заводе. Герой Социалистического труда, обладатель ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

До самой смерти в феврале 2012 года Виталий Иванович не терял связи с регионом, был президентом землячества «Воронежцы в Москве», много и деятельно помогал Воронежской области. Для многих воронежцев Воротников до сих пор является олицетворением «хорошего главы области» — деятельного, требовательного и в то же время внимательного к нуждам простых граждан.